BUMPのメンバーがモデルに 幻のポケモン「ミュウ」をあしらったポケモンコラボグッズの販売も決定

BUMP OF CHICKENが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催延期を決めた千葉・幕張メッセ公演『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe 02/10-11』で販売予定だったグッズを通信販売することが決定し、メンバーがモデルとなった写真が公開された。

さらに、ポケモンとのスペシャルコラボレーショングッズ「Pokemon & BUMP OF CHICKEN Acacia TEE(Blu-ray付)」と「Pokemon & BUMP OF CHICKEN Acacia Hoodie(Blu-ray付)」の販売も決定。2020年9月に公開された、ポケモンとのスペシャルミュージックビデオ「GOTCHA!」にも登場した幻のポケモン「ミュウ」をあしらった特別なデザインで、ブラックとホワイトとパープルの3色展開となる。

今月10日午後8時より販売開始となり、全商品先着販売のため、売り切れ次第販売終了となる。今回のグッズも全アイテムをデザイナーのVERDY氏がデザインを担当した。

関連キーワード 音楽