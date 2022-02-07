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＜すいスイっと＞ テッポウウオ
スズキ目テッポウウオ科。体長は２５センチほど。西表島、東インド洋と西部太平洋に生息する。肉食でア...
2月7日
特別展「尾張徳川家の雛まつり」 徳川美術館で４月３日まで
尾張徳川家代々のひな人形やひな道具を公開する特別展「尾張徳川家の雛（ひな）まつり」（中日新聞...
2月4日
楽しく学ぶ カルチャー＋（プラス） アンガーマネジメントでハッピーライフ！（４）男女脳でイライラ解消！
講師：人材開発オフィス エムズモーメント代表 川地美仲子
（日本アンガーマネジメント協会認定アンガー...
2月3日
木下グループ、三重・志摩に無料ＰＣＲ検査センター開設
住宅や介護福祉事業を手がける「木下グループ」（東京都新宿区）が、新型コロナウイルス感染拡大防...
2月2日
近鉄が「ワーケーション列車」 団体専用車両「楽」で
観光地の三重県志摩市では、休暇を楽しみながら働く「ワーケーション」の誘致策が続いている。近鉄は昨年１...
ＪＲ新型通勤電車３１５系 報道向け試乗会
ＪＲ中央線の名古屋―中津川間で３月５日から運行を始める新型通勤電車３１５系の報道陣向け試乗会が２...
2月1日