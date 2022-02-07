本文へ移動

三重・松阪の風折滝で氷瀑が出現

2022年2月7日 16時55分 (2月7日 18時19分更新)
　三重県松阪市の宮の谷渓谷にある風折滝に、高さ約４０メートル、幅約５０メートルの氷瀑が出現した。氷瀑は、氷点下の気温が数日間続き、風が滝の水を周囲に飛ばすことで自然に出来上がる。「風折滝」は水量が少なく、落差７０メートルを流れ落ちる水が風で折れるように見えることが名の由来で、氷瀑が現れやすい。（板津亮兵撮影）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

動画の新着

記事一覧