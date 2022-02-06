本文へ移動

男子５０００の一戸は１２位　スピードスケート・６日

2022年2月6日 19時39分 (2月6日 19時47分更新)
　男子５０００メートル　滑走する一戸誠太郎＝北京（共同）

　男子５０００メートル　滑走する一戸誠太郎＝北京（共同）

　スピードスケート男子５０００メートルで、前回大会９位の一戸誠太郎（ＡＮＡ）は６分１９秒８１で１２位だった。ファンデルプール（スウェーデン）が６分８秒８４の五輪新記録で優勝した。２位は０秒４７差でルスト（オランダ）、３位はエンゲブローテン（ノルウェー）だった。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧