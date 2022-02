1Nm8「Break Outta Here」MV公開 (C)Paradox Live2022

HIPHOPメディアミックスプロジェクト『Paradox Live(パラドックスライブ・通称パラライ)』にて、新たにステージバトルに参戦する新チーム「1Nm8(いんめいと)」の新ミュージックビデオが公開され、待望の新曲が初解禁となった。併せて、1Nm8の声優を務める天月・北村諒・千葉翔也からコメントも到着している。

1Nm8は、圧倒的天才・御山京(CV:天月)が率いる正体不明の3人組ユニット。彼らの楽曲「Break Outta Here」には、 “すべての壁の色を塗り替え壊して創り変える” “この歪んだ世界はもうBreak everything and Return to blank”など、自分たちの音楽で世界を塗り替える、という決意のリリックが紡がれている。無機質にリフレインする機械的なBGMと繊細ながらもキャッチーなメロディーライン、2つの相反する音楽が重なり生み出される洗練された楽曲は「Paradox Live」の世界に新たなウェーブの到来を予感させる。

1Nm8の声優を担当するのは、歌い手・俳優・声優と様々なフィールドで活躍中の天月・北村諒・千葉翔也。3人からは下記のコメントが寄せられた。



◆天月(御山 京役)

今回はとうとう1Nm8としての楽曲第一弾が発表ということで、僕自身も皆さんもドキドキしっぱなしなのではないでしょうか!?

彼らの世界観への期待を裏切らないであろう、パワフルでそして繊細な楽曲となっています。

京くんの強い意志を伝えられるよう僕も精一杯歌わせていただきました。

3人の世界をどうぞお楽しみください!

◆北村諒(イツキ役)

初めて聴いた時、引き込まれるようにリピートしていて、自分にとっても新境地で、心が躍りました。一言で言うと“かっこいい”これが最初の感想です。聴いているうちにどんどん身体が侵食されていくような感覚で染み込んできて、ついには抜け出せないところまで来てしまう中毒性を持っている楽曲です。

無機質な中にある破壊衝動。色のない世界の彩り。クールに言葉を綴る3人のバランスがとても心地よく、冷たく静かな炎をイメージして歌いました。今の世界を壊し、新しい世界へ飛び立つあなたへ。

◆千葉翔也(ロクタ役)

1Nm8の楽曲がついに公開ということで、とてもうれしく思います。

ビジュアルの清潔感、トラックの軽快さからどんな楽曲を想像してくださっていたでしょうか。

より魅力的にロクタらしさを生み出せるよう、ノリ感や声質など様々な角度から意見を出していただき、試行錯誤出来たので、パラライの現場の熱さを感じ、非常に充実した収録でした。想像よりも更に3人の個性が鮮やかに出てるように感じました。改めてこれからよろしくお願いします!

◆1Nm8チーム紹介

<プロフィール>

圧倒的天才が率いる正体不明の3人組ユニット

ファントメタルとの親和性が極端に高く、特異な幻影を出すことができる3人。リーダーの京は元々VISTYのセンターとして活躍していたが、とある事情から脱退。現在は3人ひとつ屋根の下で暮らしている。3人が醸し出す浮世離れした雰囲気は聴く者の心を動かす。

<メンバー>

“音に共鳴する天才系ラッパー” 御山 京【MC NAME:7】 CV. 天月

“感情の欠けたサイボーグ系ラッパー” イツキ【MC NAME:5】 CV. 北村諒

“ゼロ距離スマイルのお気楽系ラッパー” ロクタ【MC NAME:6】 CV. 千葉翔也



現在『Paradox Live』では8日間連続の映像公開を実施中。「cozmez(こずめず)」「AMPRULE(あんぷるーる)」「悪漢奴等(あかんやつら)」のチームトレーラー・新曲Music Video(フルサイズ)が11日までの間、続々と解禁予定。これら含む新曲・全9曲を収録した最新CD『Paradox Live Opening Show-Road to Legend-』が3月30日にリリースされる。

■『Paradox Live(パラライ)』について

『Paradox Live』は、近未来を舞台に、それぞれのチームが自らの音楽でNo.1を獲るためにステージバトルに挑む姿を描くHIPHOPメディアミックスプロジェクト。楽曲とボイスドラマで構成されるCDを中心に展開中されており、本格的なHIPHOP楽曲が高い支持を受け、現在、公式YouTubeチャンネルで公開されている動画の総再生回数は累計7800万回を突破。リアルライブ、舞台化も行われるなど盛り上がりを見せている。

昨年11月にプロジェクト2周年を迎え、新たなチームの参戦と、3月30日に新たなステージバトルの開幕となる最新アルバムのリリースも発表されるなど、新展開にも注目が集まっている。

