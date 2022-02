Ado(アド)の1stアルバム『狂言』(きょうげん)が、初週14.2万枚を売り上げ、2022年2月1日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: 狂言 / Ado

2位: RAY OF LIGHT / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

3位: 星の消えた夜に / Aimer

4位: Actor / 緑黄色社会

5位: MIRROR / SCANDAL

6位: 壱 / 優里

7位: HYDE COMPLETE BOX 2001-2003 / HYDE

8位: THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER キセキの証 & Let’s Sail Away!!! & ココカラミライヘ! シンデレラガール総選挙10周年記念特別限定版 /

9位: CITY / SixTONES

10位: Next Destination / 木村拓哉

