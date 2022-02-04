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特別展「尾張徳川家の雛まつり」　徳川美術館で４月３日まで

2022年2月4日 17時45分 (2月4日 17時45分更新)

　尾張徳川家代々のひな人形やひな道具を公開する特別展「尾張徳川家の雛（ひな）まつり」（中日新聞社など主催）が２月５日～４月３日、名古屋市東区の徳川美術館で開かれる。

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