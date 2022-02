13年ぶりのアルバム『THE NEW ALBUM』を2月16日にリリースするスケボーキング

2020年に10年ぶりに再結成したスケボーキングの13年ぶりとなるアルバム『THE NEW ALBUM』(16日発売)の詳細が4日、公開された。

今作には、盟友のDragon Ashと交互に発表しているコラボレーション『EPISODE』シリーズの最新曲「EPISODE 7 feat. Kj」を含め、全13曲を収録。16日にCDおよびデジタルでリリースされる。

スケボーキングは2010年6月にデビュー10周年ライブをもって解散し、10年後の2020年2月に再結成。同年12月には12年ぶりのオリジナル楽曲「不気味の谷/キャプテン隊長」をリリースし、昨年は『FUJI ROCK FESTIVAL』に出演、年末には新曲「ビートとベースとスクラッチ」をリリースし、配信サイトでプレイリストに選出されるなど新旧のファンを取り込んでいる。

■スケボーキング『THE NEW ALBUM』収録曲

01. Intro

02. ラベンダー

03. ビートとベースとスクラッチ

04. Out of Unknown

05. 事のしだい

06. EPISODE 7 feat. Kj

07. ホームアローン

08. ステイタス

09. キャプテン隊長

10. 不気味の谷

11. under control

12. sign

13. ネイチャー プレジャー そして鳥の声

