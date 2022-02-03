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将棋の藤井四冠、順位戦で９勝目　Ａ級昇級へ、単独トップ守る

2022年2月3日 21時46分 (2月3日 22時15分更新)
　対局に臨む藤井聡太四冠＝３日午前、東京都渋谷区の将棋会館

　対局に臨む藤井聡太四冠＝３日午前、東京都渋谷区の将棋会館

　将棋の藤井聡太四冠＝竜王・王位・叡王・棋聖＝（１９）は３日、東京都渋谷区の将棋会館で指された第８０期名人戦順位戦Ｂ級１組で阿久津主税八段（３９）を破り、通算成績を９勝２敗とし、単独トップを守った。対局が続いている競争相手が敗れれば、最上位のＡ級昇級が決まる。
　順位戦はＡ級からＣ級２組まで５クラスあり、Ｂ級１組は上位２人が昇級する。

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