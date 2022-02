昨年、創立70周年を迎えた映画会社・東映は3日、今年(2022年)以降に公開予定の作品ラインナップ発表会を開催した。

以下の作品タイトル(既報)のほかに、「恐怖の村」シリーズの3作目『牛首村』が今月18日公開される清水崇監督による「恐怖の新シリーズ」の立ち上げを明らかにした。

来年(23年)3月公開予定の庵野秀明監督・脚本による『シン・仮面ライダー』について、紀伊宗之プロデューサーが登壇し、「膨大な制作過程を踏んでいます。長くプロデューサーやっていますが、ここまで(細かく)やるのか、という日々を送っています。ざっと編集したものを見て、俳優のパートはしっかり撮れていた。本当に楽しみにしていてほしい」と、順調に制作が進んでいることをアピールした。

なお、新田真剣佑が主演する車田正美原作「聖闘士星矢」の実写ハリウッド映画版『Knights of the Zodiac(聖闘士星矢)』の担当プロデューサーは米国にいるため、発表会を欠席した。

■ラインナップ

『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』(4月22日公開)

『ONE PIECE FILM RED』(8月6日公開)

『ヘルドッグス』(岡田准一主演、22年秋公開)

『SLAM DUNK』(※タイトル未定、22年秋公開)

『大怪獣のあとしまつ』(2月4日公開)

『牛首村』(2月18日公開)

『ブルーサーマル』(3月4日公開)

『おしりたんてい シリアーティ』(3月18日公開)

『ハケンアニメ!』(5月公開)

『太陽とボレロ』(6月公開)

『ハウ』(22年夏公開)

『映画 妖怪シェアハウス』(6月公開)

『Gメン』(22年秋公開)

『劇場版 仮面ライダーリバイス(仮)/暴太郎戦隊ドンブラザーズ THE MOVIE(仮)』(22年夏公開)

『劇場版 仮面ライダー(仮)』(22年冬公開)

『映画デリシャスパーティ プリキュア(仮)』(9月23日公開)

『シン・仮面ライダー』(23年3月公開)

『Knights of the Zodiac(聖闘士星矢)』(Coming Soon)

