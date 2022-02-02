オードリーの春日俊彰（右）が『ヒルナンデス！』復帰（C）ORICON NewS inc.

新型コロナウイルスの療養中だった、お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰（42）が、2日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月～金 前11：55）に出演し、復帰を果たした。

番組冒頭、春日はスタジオ別室から参加し、二ツ星フレンチ元料理長・城二郎氏のうちわを手に、VTRを笑顔で鑑賞。VTR後には「トゥース！」と高らかと宣言し「フゥ～！」と笑顔で話し、ウッチャンナンチャンの南原清隆からギャグを振られると「鬼瓦！」を披露した。

所属事務所は、19日に春日、22日にる若林正恭（43）の感染を発表。日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』（毎週木曜 深2：35）は、元ブリリアンで現在はアメリカンフットボール選手のコージ・トクダ、カンニング竹山が代役でMCを担当。ニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン（ANN）』（毎週土曜 深1：00）については、アンガールズ、平成ノブシコブシが代打を務めた。

若林は、引き続き自宅療養中のため、この日の放送を欠席した。

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