須田亜香里 （C）ORICON NewS inc.

新型コロナウイルスに感染し療養中だったSKE48の須田亜香里（30）が回復し、2日より活動を再開すると発表した。

グループの公式サイトでは「新型コロナウイルス感染症により保健所の指導のもと療養を続けてまいりましたTeam Eの須田亜香里に関してですが、経過観察期間を経て復調しており、保健所とのご相談の結果、活動を再開して問題がないとのご連絡を頂きました」と説明し、「上記に伴いまして、明日2月2日(水)より活動再開いたしますことをご報告申し上げます」と伝えている。

須田は1月24日に新型コロナウイルス感染を報告。療養のため29日のソロライブを延期していた。

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