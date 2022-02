『The Tabelog Award 2022』発表

レストラン検索・予約サイト「食べログ」は2月1日、ユーザーの投票により、日本が誇る店を選出する『The Tabelog Award 2022(食べログアワード 2022)』を発表した。

今年は「HOPE for the FUTURE」をテーマにノミネートされた中から、ユーザー投票により「Gold」「Silver」「Bronze」の各賞と、部門賞として「Best New Entry」「Best Regional Restaurants」を決定した。

ノミネート対象店は、過去1年間に所定の条件を満たし、「食べログ」の総合点が4.00を超えた522店。さらに、昨年11月1日~15日にユーザー投票が行われた。

最高評価にあたる「Gold」は31店、匠の技に出会える「Silver」は107店、押さえておきたい「Bronze」は384店となり、部門賞として今年最も飛躍した初ノミネート店「Best New Entry」は11店、訪れる価値がある「Best Regional Restaurants」は東日本・西日本から各1店が選ばれた。

「Gold」と「Best New Entry」受賞店は以下の通り。そのほかの受賞店は発表サイトに掲載されており、今年は新たなコンテンツとして受賞店への独占インタビュー動画も配信されている。

■「Gold」受賞店 一覧

アカ(東京都/スペイン料理)

飯田(京都府/日本料理)

エクアトゥール(東京都/イノベーティブ・フュージョン)

緒方(京都府/日本料理)

片折(石川県/日本料理)

カンテサンス(東京都/フレンチ)

銀座 しのはら(東京都/日本料理)

茶禅華(東京都/中華料理)

さわ田(東京都/寿司)

瞬(静岡県/うなぎ)

新ばし 星野(東京都/日本料理)

鮨 あらい(東京都/寿司)

鮨 一幸(北海道/寿司)

鮨 さいとう(東京都/寿司)

鮨 さかい(福岡県/寿司)

すし処 めくみ(石川県/寿司)

たきや(東京都/天ぷら)

近松(福岡県/寿司)

天寿し 京町店(福岡県/寿司)

道人(京都府/日本料理)

鳥しき(東京都/焼鳥・鳥料理)

にい留(愛知県/天ぷら)

日本橋蛎殻町 すぎた(東京都/寿司)

東麻布 天本(東京都/寿司)

鮨 なんば(東京都/寿司)

比良山荘(滋賀県/日本料理)

ペレグリーノ(東京都/イタリアン)

松川(東京都/日本料理)

三谷(東京都/寿司)

柳家(岐阜県/日本料理)

ロオジエ(東京都/フレンチ)

■「Best New Entry」受賞店 一覧

店舗名(エリア/ジャンル)

AKAI(広島県/フレンチ)

ete(東京都/フレンチ)

katecuore(佐賀県/イタリアン)

きう(京都府/寿司)

勢麟(静岡県/日本料理)

CHIUnE(東京都/イノベーティブ・フュージョン)

トレイス(東京都/イノベーティブ・フュージョン)

成生(静岡県/天ぷら)

仁修樓(京都府/中華料理)

レヴォ(富山県/イノベーティブ・フュージョン)

レスピラシオン(石川県/スペイン料理)

