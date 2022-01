Golden Child「A WOO!!」(ユニバーサル ミュージック/2022年1月26日発売)

男性10人組グループ・Golden Child(ゴールデンチャイルド)の日本デビューシングル「A WOO!!」(ア ウー)が、初週1.2万枚を売り上げ、2022年2月1日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

なお、1stシングルの初登場1位は、海外男性アーティストではENHYPEN以来7ヵ月ぶり、史上6組目【※1】【※2】の達成となった。

本作で日本デビューを果たしたGolden Childが歌う「A WOO!!」は、オオカミの鳴き声を連想させるように、作品タイトルの「A WOO!!」が繰り返される、中毒性のある歌詞が特徴の1曲。ミュージックビデオでは、黒い衣装に身を包んだメンバー10人が、ダイナミックなダンスとクールな表情を披露している。

【※1】1stシングルで初登場1位を獲得した海外男性アーティスト/チャン・グンソク「Let me cry」(2011/5/9付)、EXO「Love Me Right ~romantic universe~」(2015/11/16付)、iKON「DUMB & DUMBER」(2016/10/10付)、Stray Kids「TOP -Japanese ver.-」(2020/6/15付)、ENHYPEN「BORDER : 儚い(Given-Taken [Japanese Ver.])」(2021/7/19付)

【※2】グループからのソロ、ユニットデビューは除く

<クレジット:オリコン調べ(2022/2/7付:集計期間:2022年1月24日〜1月30日)>

