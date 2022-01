TBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』の2月7日放送回は、「バレンタイン直前 ラブソングスペシャル」として3時間(後7:00~)放送されることが決定し、初登場となる布袋寅泰、Aimerら出演アーティスト8組が発表された。

3時間特番では、ストリーミング再生回数「億超えラブソングランキングTOP50」や「好きな人に歌ってもらいたいラブソング」を発表。番組の名物企画「名曲ライブ!ライブ!」も、この日はラブソング尽くしとなり、Da-iCEはGLAYの「HOWEVER」を、家入レオはスピッツの「チェリー」、JO1の與那城奨と河野純喜は久保田利伸の「LA・LA・LA LOVE SONG」、INIの藤牧京介と尾崎匠海はDREAMS COME TRUEの「未来予想図II」を、それぞれスペシャルカバーする。

アーティスト活動40周年の布袋は、東京2020パラリンピック開会式で披露し話題となった映画『キル・ビル』のメインテーマ曲「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」をはじめ、「スリル」「POISON」などヒット曲目白押しのスペシャルライブを披露する。

Aimerは人気テレビアニメ『鬼滅の刃』新シリーズの主題歌として注目を集める「残響散歌」をフルサイズでテレビ初歌唱する。さらに、ストリーミング再生数が1億回を突破したラブソング「カタオモイ」「蝶々結び」「STAND-ALONE」の4曲をスペシャルライブで披露する。

デビュー5周年を迎えたTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEは、新アルバムから「RAY OF LIGHT」、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開され話題になっている「MY PRAYER」の2曲をパフォーマンス。“踊ってみた”企画では、YOASOBIの「群青」に挑戦する。

Da-iCEは、昨年末の『第63回日本レコード大賞』で大賞を受賞した「CITRUS」を披露するほか、新曲「DOSE」をフルサイズでパフォーマンス。まもなくデビュー10周年を迎える家入レオは、デビュー曲「サブリナ」をはじめ、「未完成」や「空と青」などのヒット曲を含む10周年スペシャルメドレーを披露。miletは、新アルバム『visions』の収録曲「Fly High」をフルサイズで歌唱する。

■『CDTVライブ!ライブ!』3時間SP出演アーティスト・歌唱曲

家入レオ 10周年スペシャルメドレー

Aimer 「残響散歌」「カタオモイ」「蝶々結び」「STAND-ALONE」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 「RAY OF LIGHT」「MY PRAYER」

Da-iCE 「DOSE」「CITRUS」

布袋寅泰 40周年スペシャルメドレー

milet 「Fly High」

▼踊ってみた企画

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 「群青」(YOASOBI)

▼名曲ライブ!ライブ!

INI(藤牧京介、尾崎匠海) 「未来予想図II」(DREAMS COME TRUE)

家入レオ 「チェリー」(スピッツ)

JO1(與那城奨、河野純喜) 「LA・LA・LA LOVE SONG」(久保田利伸)

Da-iCE 「HOWEVER」(GLAY)

※アーティスト名50音順

関連キーワード エンタメ総合