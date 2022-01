7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが1月31日、今春リリース予定の2ndシングル(タイトル未定)収録の新曲「Brave Generation」を先行配信リリースし、あわせてYouTubeでリリックビデオが公開された。

今作は、コロナ禍で先行きの見えない時代で、もがきながらも前に進む若い世代の背中を押し、鼓舞する歌詞とメロディーを、同世代のラッパー・Novel Coreと、所属レーベルBMSG代表のSKY-HIが書き下ろし。プロデューサー・KMの歪んだギターリフとエレクトリカルなシンセ音が響くオルタナティブなトラックの乗せた、エモーショナルなファイトソングとなっている。

また、JFL系列ラジオ局(FM NORTH WAVE/J-WAVE/ZIP-FM/FM802/CROSS FM)が全国5都市から発信する合同企画『JFL presents FOR THE NEXT 2022』オリジナルテーマソングとしても使用される。

