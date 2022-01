EXILE AKIRA

EXILE AKIRA(40)が31日、インスタグラムを更新し、台湾人の妻で女優、モデルの林志玲(リン・チーリン、47)との間に第一子が誕生したことを報告した。

AKIRAはまず「Thank you for coming into our family!!(我が家に来てくれてありがとう)」と英語で報告。「常に前向きな希望を持ち続けていれば必ず、明るい愛に満ち溢れた未來が待っています!」(原文まま)と心境をつづり、小さな手とパパママ2人の指をからめた写真を投稿した。

さらに「明日は旧正月ということもありますので お祝いと共に この愛と感謝の気持ちをシェアしながら、皆様にとっても素敵な日々でありますよう心から願っております!!」と新年のあいさつも加えた。

またチーリンも「ついに、ついに、我が家に小さな天使が誕生しました」とインスタグラムで報告。2月1日が「春節(旧正月)」であることから「この素晴らしい一年の始まりに、心からの感謝と喜びを、大好きなみんなと分かち合いたい」「新年明けましておめでとうございます!皆様の平和と健康をお祈りします」とWの喜びをつづった。2人は2011年の舞台「レッドクリフ」で共演。19年6月に結婚した。