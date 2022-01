EXILEのAKIRA(40)と台湾人女優でトップモデルの林志玲(リン・チーリン 47)夫妻が1月31日、それぞれのインスタグラムを更新し、第1子誕生を報告した。

インスタでは「Thank you for coming into our family !!」と伝えるとともに、3人が手や指を絡めた写真を掲載。「常に前向きな希望を持ち続けていれば必ず、明るい愛に満ち溢れた未來が待っています! 明日は旧正月ということもありますのでお祝いと共にこの愛と感謝の気持ちをシェアしながら、皆様にとっても素敵な日々でありますよう心から願っております!!」(原文ママ)とメッセージした。

続けて「いつも、温かい応援、誠にありがとうございます。より一層、精進して参ります」と決意を新たにし「今後とも、何卒よろしくお願いします。EXILE AKIRA CHILING」と結んだ。

2人は2011年に舞台『レッドクリフ ~愛~』で共演し、18年末頃から交際に発展。約半年間の交際を経て19年6月に結婚した。

