アジア発の9人組ガールズグループ・TWICEが1月31日、日本デビュー5周年プロジェクト第1弾を発表した。TWICEは2017年6月28日、日本1stベストアルバム『#TWICE』で日本デビューし、今年5周年を迎える。

この日、東京・渋谷のSHIBUYA 109のシリンダーには2017年発売時の日本デビューベストアルバム『#TWICE』のビジュアルが登場。公式サイトでは「ONCEの皆さん、遂に私たちTWICEは日本デビュー5周年を迎えます! 5年間の活動の感謝を込めて皆さんに楽しんで喜んで頂けるプロジェクトを沢山用意しました♪2022年も、沢山楽しみましょう!これからもずっとそばに居てください。(TWICE)」との手書きメッセージとティザーを公開した。

日本デビュー5周年プロジェクト第1弾として、3月に『#TWICE4』(日本デビュー作『#TWICE』のシリーズで、韓国楽曲の日本語バージョンが集められたアルバム)、5月に日本デビュー5周年記念DVD、7月に日本4thアルバム発売を予告した。すでに4月23・24日に東京ドーム2daysの開催も発表されている。

『#TWICE4』は初回限定盤A(CD+80p PHOTO BOOK)、初回限定盤B(CD+DVD)、通常盤(CD)の3形態。5周年の活動内容は特設サイトで随時公開予定。

■TWICE 4th BEST ALBUM『#TWICE4』収録曲

▽CD(3形態共通)

1. I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-

2. CRY FOR ME -Japanese ver.-

3. Alcohol-Free -Japanese ver.-

4. SCIENTIST -Japanese ver.-

5. I CAN'T STOP ME

6. CRY FOR ME

7. Alcohol-Free

8. SCIENTIST

▽DVD(初回限定盤Bのみ)

「MORE & MORE -Japanese ver.-」Music Video

「I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-」Music Video

「SCIENTIST -Japanese ver.-」Music Video

「MORE & MORE」 Music Video

「I CAN'T STOP ME」Music Video

「SCIENTIST」Music Video

「MORE & MORE -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

「I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

「SCIENTIST -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

『#TWICE4』Jacket Shooting Making Movie

