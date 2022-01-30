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美しいキジ、心奪われ 恵那元生物教諭の伊東さん、写真集出版
恵那市飯地町の元高校教諭、伊東祐朔（ゆうさく）さん（８２）が地元の野山に生息するキジの姿を追った写真...
1月30日
＜コロナ禍と飛騨＞ オミクロン株急拡大、防止策は 高山市医師会・加藤会長に聞く
高山市を中心に、飛騨地域で新型コロナウイルスの急激な感染拡大が続いている。非常に強い感染力で、全国的...
＜西遊記２０２１＞ 池田・改装古民家の共有スペース、地域創生に
古民家を改装して昨年７月末にオープンした池田町田畑の共有スペースで、カフェやヨガ教室などが開かれ活気...
売り上げ減１５％以上、事業者に県が支援金 まん延防止影響
県は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う「まん延防止等重点措置」の影響を受け、一、二月のいずれかの売...
まん延防止、２度目の週末 静まる繁華街、飲食店ため息
新型コロナウイルスの急拡大を受けた「まん延防止等重点措置」が適用され、２９日で２度目の週末を迎えた。...
【岐阜】病床使用率６５．２％ 入院基準７５歳に引き上げ
県は二十九日、新型コロナウイルスの感染拡大で病床が逼迫（ひっぱく）している状況を受け、入院基準を七十...