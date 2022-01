BUMP OF CHICKEN

BUMP OF CHICKENが2月10・11日に千葉・幕張メッセ 国際展示場9〜11ホールで開催を予定していた2年3ヶ月ぶりの有観客ライブ『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe 02/10-11』公演を延期することが29日、バンドの公式サイトで発表された。

公式サイトでは「2/10(木),11(金 祝)に開催を予定していた『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe 02/10-11』ですが、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ、予定日程での開催ではリスナーの皆様が安心して当日にライブを楽しめる状況を作り上げることが出来ないと判断し、当公演の開催を延期させて頂くことに致しました」と発表した。

続けて「直前のご報告になりましたこと、このような結論に至りましたこと、リスナーの皆様・関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしてしまい誠に申し訳ございません」と伝え、「日々、刻々と変わる情勢に対して、ギリギリまでライブ開催の可能性を模索し、最善を尽くしてまいりましたが、残念ながら未だ新型コロナウイルスの収束が見えないなかで、これ以上の決断の先延ばしは、より皆様にご心配とご迷惑をおかけすると判断し、皆様の安心・安全を第一に考えた上で、当公演の開催延期を決定させて頂きました」と理解を求めた。

振替公演の日程は調整中で改めてアナウンスされる。「今後も政府や各自治体からの発表や、新型コロナウイルス感染拡大状況を注視しながら、リスナーの皆様が安心してライブを楽しめる状況を作り上げることが出来るかを充分に見極めた上で、最善の判断に努めてまいります。一日も早い事態の沈静化と、皆様のご健康、ご安全を心よりお祈りいたします」と結んだ。

