「第74回カンヌ国際映画祭」(2021年、プレミア部門出品)をはじめ、世界中の映画祭に出品されて高評価を獲得した『Mothering Sunday』(原題)が、『帰らない日曜日』の邦題で5月27日に新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、シネ・リーブル池袋ほか全国で公開される。

「第88回アカデミー賞」(16年)6部門にノミネートされた『キャロル』(15年製作/1950年代初頭のニューヨークを舞台にした女性同士のラブストーリー)のプロデューサー、エリザベス・カールセン、スティーブン・ウーリーが手がけた最新作。小説「マザリング・サンデー」(新潮クレスト・ブックス)が原作だ。

舞台は1924年、第一次世界大戦後のイギリス。“失うものは何もない”天涯孤独なメイドのジェーン。英国名家の跡継ぎのポールとの秘密の恋に身も心も捧げるが、たった一日のある出来事が、すべてを変えてしまう。やがて小説家になった彼女は、その1日を生涯かけて手繰り寄せることになる。

主演は、注目の新星女優、オデッサ・ヤングと、ドラマ『ザ・クラウン』でチャールズ皇太子を演じ、ゴールデン・グローブ賞をはじめ各賞を席巻した人気急上昇中の英国俳優、ジョシュ・オコナー。さらに、『英国王のスピーチ』(10年)のコリン・ファースと『女王陛下のお気に入り』(18年)のオリヴィア・コールマンという、アカデミー賞受賞俳優が共演。

解禁された特報映像は、ニヴン家の屋敷でメイドとして仕えるジェーンが、秘密の関係を続けるアプリィ家の跡継ぎ、ポールから“間違い電話”を受けてアプリィ邸をこっそり訪れるシーンから始まる。ジェーンを優しい笑顔で迎え入れるポール。二人は結ばれないと知りながらもひかれ合い、春の日差しに祝福されるように無人の屋敷で愛し合う。しかしその後、たった一日で人生を変えてしまう劇的な展開を彷彿とさせるシーンの数々がつづく。

掲載した場面写真は、秘密の恋人と過ごす儚くも大切な時間を切り取ったもの。ジェーンの心に刻まれた、二度と戻ることはできない、特別な一日。絵画のように優美なイギリスの風景、匂い立つエレガントな官能、身分違いの恋の劇的な展開に、世界中の映画祭の観客が陶酔した、眩しいほどに美しいラブストーリーに期待大だ。

(C) CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION, THE BRITISH FILM INSTITUTE AND NUMBER 9 FILMS SUNDAY LIMITED 2021 All rights reserved.

