木村拓哉のラジオ番組で山下達郎との対談を4週にわたって放送

木村拓哉がパーソナリティーを務めるTOKYO FMのレギュラー番組『木村拓哉 Flow supported by GYAO!』(毎週日曜 前11:30~11:55)で、シンガー・ソングライターの山下達郎との対談が実現した。1月30日、2月6日、13日、20日の全4回にわたって放送される。

2人の貴重なラジオ対談は、出会いのきっかけとなった1995年リリースの竹内まりやの楽曲「今夜はHearty Party」のレコーディング秘話から始まる。ナレーションとして参加した木村、プロデューサーとして携わった山下、両者の目線からエピソードを語る。

木村が2003年に主演したドラマ『GOOD LUCK!!』の主題歌として「RIDE ON TIME」、 2019年の主演ドラマ『グランメゾン東京』主題歌として「RECIPE」を山下が提供した秘話も。『グランメゾン東京』の打ち上げ会場で山下が歌唱した逸話も明かされる。

今月19日にリリースされた木村の2ndアルバム『Next Destination』では、山下が「MOJO DRIVE」「Good Luck, Good Time」「MORNING DEW」と3曲もの新曲を提供した。2020年に開催された木村のソロライブ『TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow』を山下が観たとき、「木村くんにぴったりなものが見えてきた」と感じたことや、レコーディングの際に木村が「ボーカルディレクションを達郎さんがやってくれると聞いて緊張していたら…」といったエピソードも満載。

このほか、山下の音楽ルーツや、今年30周年を迎えるラジオ番組『山下達郎のサンデー・ソングブック』で届けるオールディーズ音楽へのこだわり、声の維持や深い音楽談議など盛りだくさんとなっている。

