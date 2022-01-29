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やとみ桜まつりなど、３年連続で中止に　弥富市観光協発表

2022年1月29日 05時00分 (1月29日 11時38分更新)
　弥富市観光協会は、例年四月に市内の各所で開催するやとみ桜まつり、芝桜まつりを今年も中止すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大防止のためで、中止は三年連続となる。
　森津の藤まつりも中止と、決定。市の担当者は理由を「飲食などの出店や来場者らの安全を十分に確保することが難しいため」とした。　

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