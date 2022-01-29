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愛知医大医学部学部長に笠井氏

2022年1月29日 05時00分 (1月29日 11時18分更新)
　愛知医科大（長久手市）は二十八日、次の医学部長に笠井謙次・病理学講座教授（５９）を選出したと発表した。任期は二年間。

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