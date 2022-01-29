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窓口にスマホで呼び出し、２月から 小牧市がシステム導入
新型コロナウイルスの感染が拡大する中で来庁者の滞在時間を減らそうと、小牧市は２月から、市役所本庁舎に...
1月29日
営業写真家、光る技と感性 名古屋・中区で入賞作品展、２月３日まで
「富士フイルム営業写真コンテスト」の入賞作品発表展が二十八日、名古屋市中区栄一の富士フイルムフォトサ...
重さ３倍、でかほっぺイチゴ大福 岡崎・近江屋本舗が２９日から限定販売
岡崎市矢作町の老舗和菓子店「近江屋本舗」が二十九日、巨大イチゴ「でかほっぺ」を使ったイチゴ大福を期間...
＜人生１００年時代へ 次のステージのヒント＞ 進化系の電脳シニア・杉原廣二さん（７３）＝尾張旭市北山町
パソコンやネットを自由に使いこなす「電脳シニア」だ。コンピューター関連の営業職で身に付けた情報技術（...
江戸から現代のひな人形展示 みよしで３月２１日まで
江戸時代から現代までのひな人形を集めた展示が、みよし市三好町の市立歴史民俗資料館で開かれている。三月...
２度の戦火越え、県指定文化財に 美浜・野間大坊の阿弥陀如来立像
美浜町野間の大御堂寺（通称・野間大坊）所蔵の彫刻「木造阿弥陀如来立像」が、新たに県指定文化財に指定さ...