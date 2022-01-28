第166回直木賞を受賞した米澤穂信（よねざわ・ほのぶ）の『黒牢城』（こくろうじょう／KADOKAWA）が、週間2.2万部を売り上げ、2022年1月28日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で、先週1/24付の175位から急浮上し1位を獲得。累積売上は7.3万部となった。

米澤穂信デビュー20周年の集大成となる『黒牢城』は、戦国時代を描いたミステリ作品。荒木村重と黒田官兵衛という、戦国時代に実在した人物が登場する。

また、同じく第166回直木賞を受賞した、今村翔吾（いまむら・しょうご）の『塞王の楯』（さいおうのたて／集英社）も、週間売上1.1万部で、先週1/24付の圏外（TOP500がランクイン圏内）から急浮上し8位にランクイン。累積売上は2.1万部に。本作は、“近江の大津城”を舞台に、石垣職人と鉄砲職人による宿命の対決を描いた歴史小説となっている。

「オリコン週間“本”ランキング」は「2008/4/7付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ 2022/1/31付：集計期間：2022年1月17日～1月23日＞

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