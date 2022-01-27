名古屋市内を走る「あおなみ線」（名古屋駅―金城ふ頭駅）を運行する名古屋臨海高速鉄道は２７日、新型コロナウイルスの感染や濃厚接触で運転士が不足し、２９日から運行本数を８割程度に減便すると発表した。２月１３日まで。

国土交通省によると、新型コロナの感染拡大に伴う従業員不足を理由とした鉄道の減便は、全国４例目。中部６県（愛知、岐阜、三重、長野、福井、滋賀）では初めて。過去３例は都営地下鉄大江戸線（東京）、ＪＲ函館線（北海道）、ＪＲ七尾線（石川県）で、いずれも「オミクロン株」が広がる前の事例。

名古屋臨海高速鉄道によると、平日の１６１本のうち３４本、土日祝日の１４５本のうち３４本を運休する。始発は運休しないが、最終列車は運休する。変更後の時刻表は同社のホームページや各駅に掲示する。

２７日現在、運転士２６人のうち６人が出社できず、１日に必要な２２人を満たせていない。６人のうち、陽性２人、濃厚接触１人、発熱で検査結果待ち１人、家族が濃厚接触１人、コロナと関係ない腰痛１人。回復状況を見て体制が整えば、１３日を待たずに通常運行に戻すという。