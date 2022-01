OMI名義でソロ活動する三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカル・登坂広臣

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカル・登坂広臣が、ソロアーティスト名義「OMI」(O=正式表記はストローク付き)のアルバム『ANSWER...』(2月2日発売)から新曲「After the rain」を、28日午前0時から先行配信することが決定。あわせて新ビジュアルとジャケット写真が公開された。

アルバム前作『Who Are You?』からの問いかけに対し、自身の心に秘める影と光の部分をありのままに体現してきた「ANSWER」シリーズの最後を締めくくる集大成の楽曲が「After the rain」。ピアノとストリングスを軸とし、どこか切なさを感じさせながらも、エモーショナルで壮大な曲展開によって、明るく光に満ちた世界観を感じられるバラードソングとなっている。

YouTubeでは「After the rain」特別アートワークver.のオフィシャルオーディオも公開決定。新曲「Just the way you are」のアルバム収録も解禁となった。

OMIは「自分の心の影と光に向き合いながらアーティストとして生きてきた12年、様々な事を経験し感じた、そんな激動の日々が過ぎ、全てが晴れ渡った空にこの曲、歌詞、答えを表現したバラードになります」と説明。「考えて悩んで、何度もテイクを録り直しながら歌い続け、ファンの皆さんへの気持ちを最大限に込めた、僕自身一つの集大成とも言える曲になっています」と自信をにじませている。

■OMIコメント

この「After the rain」は“ANSWER”シリーズ最後の曲になっています。

自分の心の影と光に向き合いながらアーティストとして生きてきた12年、様々な事を経験し感じた、そんな激動の日々が過ぎ、全てが晴れ渡った空にこの曲、歌詞、答えを表現したバラードになります。

レコーディングも細部までこだわり、考えて悩んで、何度もテイクを録り直しながら歌い続け、ファンの皆さんへの気持ちを最大限に込めた、僕自身一つの集大成とも言える曲になっていますので、ぜひ聴いていただけるとうれしいです!

