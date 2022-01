THE ALFEEの2年8ヶ月ぶりアルバム『天地創造』(写真は初回限定盤C)

THE ALFEEの2年8ヶ月ぶりとなるアルバム『天地創造』(2月23日発売)の新ビジュアルやジャケット写真4種、収録内容が解禁となった。

美しいハーモニーとメロディックハードな楽曲が織りなす唯一無比な世界観、THE ALFEEの幅広い音楽性を網羅した本作は、シングル曲「友よ人生を語る前に」「The 2nd Life -第二の選択-」のアルバムバージョンを含む全12曲を収録。作詞作曲は全曲、高見沢俊彦が担当した。

初回限定盤A・B(いずれもCD+DVD)、初回限定盤C(CD+トークCD)、通常盤(CD)の4形態。初回プレス分限定で、従来のフォトカードに加え、ここでしか手に入らないオリジナルロゴをあしらったウインドブレーカー、ペットボトル保冷保温タンブラー、サコッシュが応募抽選で当たる「共通応募券」が封入される。

■THE ALFEE『天地創造』収録曲

01. 天地創造

02. Funky Cat

03. 組曲: 時の方舟

04. My Life Goes On

05. 振動α(Album Version)

06. 別れの心象

07. 友よ人生を語る前に

08. 愛という存在

09. 風の時代

10. Time Machine 〜恋のS・O・S

11. The 2nd Life -第二の選択-(Album Version)

12. おくりもの

