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愛知県で５１６０人感染 うち名古屋市２４０７人
愛知県は２７日、新たに５１６０人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。５千人台は初めてで、過去最...
1月27日
【滋賀】相次ぐ休校に教育現場苦慮 保健所調査遅れも
新型コロナウイルスの感染が急拡大し、県内で小中学校の休校や保育施設の休園が相次いでいる。クラスター（...
【滋賀】濃厚接触者は感染者自身が特定、連絡して 県内７保健所、業務逼迫で
県内では二十六日、新型コロナウイルスの新規感染者が過去最多の七百三人に上った。感染が急拡大して保健所...
【岐阜】自宅療養県内全域に拡大 第５波「ゼロ」の飛騨圏域も始める
県内の新型コロナウイルスの新規感染者数は二十六日、過去二番目に多い七百五十七人に上った。昨年夏の流行...
【愛知】軽症者療養施設、新たに２カ所開設 県が名古屋のホテル借り上げ
新型コロナウイルスの軽症者用療養施設について、県は二十六日、名古屋市中心部のホテルを借り上げ、新たに...
滋賀で過去最多の７０３人感染
滋賀県は２６日、過去最多の７０３人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。６０代の男性１人が...
1月26日