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三重県で５９０人感染

2022年1月27日 17時39分 (1月27日 17時40分更新)
　三重県は２７日、新たに５９０人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの新規感染者数としては、過去最多となった２６日に続いて２番目に多く、２日続けて５００人を超えた。

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