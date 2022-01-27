千葉ロッテマリーンズは２７日、地域振興活動の一環として今季のイースタン・リーグ公式戦のうち９試合を千葉県内各地で開催すると発表した。２軍本拠地のロッテ浦和球場以外で同リーグ公式戦を主催するのは２０１９年以来３年ぶりとなる。９月２４日には巨人の長嶋茂雄終身名誉監督の名前が入った「佐倉市長嶋茂雄記念岩名球場」で巨人を迎えて開催する。

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◆試合は次の通り

▽５月１日・楽天戦（成田市大谷津運動公園野球場、午後０時３０分０試合開始）

▽５月１４日・楽天戦（茂原市長生の森公園野球場、午後１時試合開始）

▽５月１５日・楽天戦（市原市ゼットエーボールパーク、午後０時３０分試合開始）

▽６月１８日・ヤクルト戦（習志野市第一カッター球場、午後１時試合開始）

▽６月１９日・ヤクルト戦（柏の葉公園野球場、午後１時試合開始）

▽９月１０日・ＤｅＮＡ戦（船橋市民球場、１午後１時試合開始）

▽９月１１日・ＤｅＮＡ戦（袖ケ浦市営球場、午後１時試合開始）

▽９月２３日・巨人戦（浦安市運動公園野球場、午後１時試合開始）

▽９月２４日・巨人戦（佐倉市長嶋茂雄記念岩名球場、午後１時試合開始）。