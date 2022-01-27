韓国のガールズグループBilllie、2ヶ月ぶりの超高速カムバック 『ガルプラ』出身スヨン＆日本人メンバーも
2022年1月27日 12時17分 (1月27日 13時06分更新)
韓国のガールズグループBilllieが、2月末に新アルバムを発売。2ヶ月ぶりに超高速カムバックすることが27日、わかった。
Billlieは歌手兼プロデューサーのユン・ジョンシンが率いる、ミスティックストーリーで初めて手掛けたガールズグループ。昨年11月に初のミニアルバム『The Billage of perception: chapter one』を発売して正式デビューした。
以後、日中韓オーディション『Girls Planet 999：少女祭典』に参加していたSHEON（キム・スヨン）の合流で7人組完全体となり、同年12月にはシングル「the collective soul and unconscious: snowy night」を発売し、タイトル曲「snowy night」でグローバルファンダムを形成している。
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