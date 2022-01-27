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スイス、閣僚派遣見送り　北京五輪、コロナ理由に

2022年1月27日 00時27分 (1月27日 01時07分更新)
　【ジュネーブ共同】スイス政府は２６日、北京冬季五輪への閣僚派遣を見送ると発表した。新型コロナウイルス感染症の拡大により「実のある２国間会談や、スイス代表選手団との接触ができないこと」を理由に挙げ、永世中立国として米国などの「外交ボイコット」とは一線を画した。

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