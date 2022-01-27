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マスクなしでメダル授与へ 北京冬季五輪で、ＩＯＣ
国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は２６日、来月４日に開幕する北京冬季五輪の表彰式で選手がメダルを授与...
1月27日
メドベージェフら準決勝へ 全豪オープンテニス第１０日
テニスの全豪オープン第１０日は２６日、メルボルンで行われ、男子シングルス準々決勝で第２シードのダニル...
1月26日
北京にバッハ氏胸像お目見え 際立つＩＯＣとの密接関係
【北京共同】北京冬季五輪開幕を来月４日に控え、北京中心部の公園に国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のバ...
Ｂリーグ１部、千葉Ｊが２１勝目 東地区首位、秋田に８５―６９
バスケットボール男子のＢリーグ１部（Ｂ１）は２６日、船橋市総合体育館などで８試合が行われ、東地区首位...
スキー距離代表、五輪に向け抱負 馬場「目標は８位入賞」
ノルディックスキー距離の北京冬季五輪代表４人が２６日、オンラインで取材に応じ、男子で今月４日のワール...
卓球、張本智和・早田ひな組４強 全日本選手権第３日
卓球の全日本選手権第３日は２６日、東京体育館で行われ、混合ダブルスで、昨年の世界選手権個人戦準優勝の...