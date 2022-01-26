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虫賀愛央・心央組、準々決勝敗退　全豪テニス・ジュニア

2022年1月26日 18時19分 (1月26日 18時30分更新)
　テニスの全豪オープン・ジュニアは２６日、メルボルンで行われ、女子ダブルス準々決勝で双子の虫賀愛央、心央組（名古屋ＬＴＣ）はオーストラリアペアに４―６、０―６で敗れた。（共同）

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