ニッポン放送では、24日から28日の5夜連続でBTSの魅力に迫る特別番組『BTSマイ・ベスト・リクエスト』(後8:00)を生放送。初日のドランクドラゴン・塚地武雅に続き、2日目はARMY(=BTSファン)にもおなじみの古家正亨が担当した。

番組はリスナーからのリクエスト曲「We are bulletproof PT.2」で幕を開けた。ファンミーティングでBTSがステージで歌唱しているとき、古家はステージ下で待機していることが多いとのことで、古家はこの曲について「日本一、この曲の時のBTSの足音を聞いている男だと思う。メンバーがステージを踏む上からの圧がすごくて、きょうもメンバー元気だなって」と、古家ならではのバンタン(=BTS)エピソードをいきなり披露した。

また、古家は前回の特番でBTSのメンバーが自身のイラストを描いてプレゼントしてくれたエピソードを紹介したが、この日の放送では、自身がもらったなかで一番好きなイラストをスタジオに持参。アシスタントを務めるひろたみゆ紀アナウンサーだけが、特別にその貴重なイラストを見ると、そこには、眼鏡をかけ、ヘッドセットマイクを付けた古家のイラストが。これはメンバーのジミンが描いたもので、その横には「ただふるやさんすき~」ときれいな文字で日本語のメッセージが添えられていた。古家はこのイラストのプレゼントについて「泣けますよぉ」と感慨深げに話していた。

今回の特番の目玉はBTSが持つ名曲の数々から5人のパーソナリティたちが5日間で『夢のライブセットリスト』を作り上げていく企画。2日目となる古家はツイッターで「塚地さんの選曲を受けての第2夜!! 悩みすぎて頭が痛いです」と番組前にツイートしていたが、その古家が選んだのは『Coffee』『Hold Me Tight』『Butterfly prologue mix』『Lost』『Telepathy』の5曲。古家はこの5曲について「MCブレイクをはさんで、メンバーが『じゃあ次の曲行こうか! レッツゴー』と言って始まる雰囲気の5曲」と説明し、曲のつながりについても「ラジオDJとしての威厳を保てるようなつながり」と語った。

番組ではその後も次々とリスナーから寄せられたBTSのリクエスト曲などを次々とオンエア。1時間40分で15曲もの楽曲をオンエアし、2日目は幕を閉じた。番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。3日目以降は、宮崎美穂(AKB48)、磯野貴理子、斎藤司(トレンディエンジェル)が担当する。

■オンエアリスト

M1. We are bulletproof PT.2

M2. Make It Right

■古家が選ぶ『夢のライブリスト』5曲

M3. Coffee

M4. Hold Me Tight

M5. Butterfly prologue mix

M6. Lost

M7. Telepathy

M8. Your eyes tell

M9. Am I Wrong

M10. Respect

M11. Daydream(J-HOPE)

M12. Love Maze

M13. Christmas Tree(V)

M14. Converse High

M15. Outro: Propose

関連キーワード エンタメ総合