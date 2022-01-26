オリックスは２６日、２月１日に始まる宮崎キャンプなどのメンバー振り分けを発表した。

ルーキーからは、ドラフト２位の野口智哉内野手（２２）＝関西大＝と同３位の福永奨捕手（２２）＝国学院大＝、同４位の渡部遼人（わたなべ・はると）外野手（２２）＝慶応大＝の３選手が宮崎市清武総合運動公園・ＳＯＫＫＥＮスタジアムでの主力で構成されるＡグループに組み込まれた。

同１位の椋木蓮投手（２２）＝東北福祉大＝と同７位の小木田（こぎた）敦也投手（２３）＝ＴＤＫ＝、同５位の池田陵真外野手（１８）＝大阪桐蔭高＝、育成１位の山中尭之外野手（２２）＝ＢＣ・茨城＝、育成２位の園部佳太内野手（２２）＝ＢＣ・福島＝、育成３位の大里昂生内野手（２２）＝東北福祉大＝の６選手は、清武第２球場でのＢグループに入った。

同６位の横山楓投手（２４）＝セガサミー＝は故障明けの吉田正尚外野手、上肢コンディション不良の宗佑磨内野手、新型コロナウイルス感染の「陽性」判定が出た宮城大弥投手と紅林弘太郎内野手らとともに、２月８日まで大阪市の２軍施設、オセアンバファローズスタジアム舞洲で始動するＣグループに入った。 メンバー構成は次のとおり。

【Ａグループ】▽投手 山崎福、山本、山岡、竹安、村西、能見、富山、田嶋、Ｋ―鈴木、中川颯、阿部、本田、斎藤、黒木、山崎颯、漆原、吉田凌、張奕、近藤▽捕手 若月、福永、頓宮▽内野手 西野、野口、太田、山足、中川圭▽外野手 渡部、福田、来田、佐野皓、佐野如、平野大、山中

【Ｂグループ】▽投手 山下、椋木、平野佳、増井、比嘉、前、海田、小木田、バルガス、佐藤一、谷岡、中田、松山、川瀬、宇田川、東▽捕手 伏見、松井、中川拓、鶴見、釣▽内野手 安達、宜保、園部、大里、広沢▽外野手 後藤、元、池田、小田、Ｔ―岡田、杉本

【Ｃグループ】▽投手 宮城、沢田、横山、山田、辻垣、榊原▽内野手 宗、大城、紅林▽外野手 吉田正、西村