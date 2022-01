「Amazonオーディブル プレス向け戦略発表会 2022」に出席した(左から)杏、森川智之、今井翼、南沙良

俳優の今井翼(40)が26日、女優の杏(35)とともに東京都内で「Amazonオーディブル プレス向け戦略発表会 2022」にゲストとして出席した。米人気漫画の日本語音声版で務めたナレーションの奥深さを強調した。

世界最大級のオーディオブック&音声コンテンツ制作・配信サービス「Amazon オーディブル」が、27日から日本向け会員プランを12万以上の対象作品が楽しめる定額「聴き放題」制に移行する。

米人気コミック「The Sandman」の日本語音声版に出演した声優の森川智之(55)、女優の南沙良(19)も登壇。ナレーションを務めた今井は「とても重厚感のある“サンドマン”が今回、日本初上陸の記念すべき時にナレーション担当は光栄」と笑顔。収録について「絵がない中での収録は難しいが、背景や臨場感を大切にやらせてもらってる」と自信を見せた。

一方の杏は「Journey to the origin with Anne」で現代に通じる人々の営みや事柄をひもとくポッドキャストに参加。杏は、子育て中などでも「オーディブル」を利用しているといい、「脳にご飯を与える、何かインプットする快感は楽しい」と絶賛し、「みんなで楽しんでいくことが少しでも心の栄養になれば」とPRした。

高橋一生(41)、木村佳乃(45)らの朗読で村上春樹さんの10作品を日本語では初めてオーディオブック化の予定も発表され、村上さんからメッセージも寄せられた。