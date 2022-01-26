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習近平氏、国際社会の支持強調 五輪前、バッハ会長と会談
【北京共同】中国の習近平国家主席は２５日午後、北京の釣魚台迎賓館で国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の...
1月25日
国体フィギュア、中村と住吉がＶ 少年男子・少年女子
国民体育大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会第２日は２５日、栃木県日光市の日光霧降アイスアリー...
スキー距離の五輪代表４人会見 ５大会連続出場の石田が意欲
ノルディックスキー距離の北京冬季五輪代表４人が２５日、オンラインで取材に応じ、女子で５大会連続出場と...
コロナ感染で栃木、宮城が棄権 国体アイスホッケー
栃木県スポーツ協会は２５日、日光市で行われる国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会に参加予定だった...
西武山川ら新型コロナ感染 日本ハムも木田優夫２軍監督も
西武は２５日、山川穂高内野手と川越誠司外野手の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。練習を行...
スノボの平野歩「全て出し切る」 冨田姉妹らも北京五輪へ意欲
スノーボード・ハーフパイプの北京冬季五輪代表が２５日、オンラインで記者会見し、男子で２大会連続銀メダ...