本文へ移動

ビム・ヤンセン氏死去　Ｊリーグ広島で指揮

2022年1月26日 01時15分 (1月26日 01時21分更新)
　サッカーの元オランダ代表で、Ｊリーグ広島を指揮したビム・ヤンセン氏が２５日、死去した。７５歳だった。ＡＰ通信などが報じた。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧