歌手で俳優の福山雅治が、28日に東京・国立代々木競技場第一体育館から無観客ライブを生中継で配信することが明らかになった。自身初の試みとして、本番前のリハーサル生配信も決定した。

福山は当初、27・28日の2日間、代々木第一体育館公演を有観客で行う予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、4月29・30日に延期することを今月21日に発表したばかり。

しかし、「延期とさせていただいたものの、バンドメンバー、コンサートスタッフ、そしてすでに押さえている会場が存在するということは、そのままライブが開催できる状況でもあります」として、急きょ、『Another Story of Promise for the Future「裸の音」』と題した無観客ライブとリハーサルの模様を生中継することを決定した。

本公演の福山の構想は、全国アリーナツアーのステージセットではなく、「国立代々木競技場 第一体育館のアリーナのど真ん中に、バンドセットや音響、照明機材などを配置し、心から音楽を楽しむ姿、音楽が生まれてくる瞬間を生中継する」というもの。

また、自身初の試みとして、会場でのライブリハーサルの模様も生中継。「ライブが創られていく過程」その全てを公開し、「プレイヤー達が音楽を奏でることを楽しむ」「ライブが創り上げられる過程を包み隠さず見せる」としている。

28日のタイムテーブルは、PIA LIVE STREAMで午後1時30分~5時頃までリハーサルを生中継し、その後、開演まではセッティング中の会場の様子も生配信。そして、午後8時に無観客オンラインライブの生中継がスタートする。

本公演は、配信終了後のアーカイブ配信は行われず、2月5日午後5時から再配信が行われる。チケット価格は税込3939円。

■1月28日(金)配信タイムテーブル

午後1時30分~5時頃:ライブリハーサル生中継

午後5時頃~8時:セッティング中の会場を生中継

午後8時:無観客オンラインライブ開演

■2月5日(土)再配信タイムテーブル

午後5時~:ライブリハーサルブロック

午後8時~:ライブブロック

※いずれもPIA LIVE STREAMで配信

■Another Story of Promise for the Future『裸の音』

新型コロナウィルスの感染拡大状況を受け、ご来場の皆様の安心・安全を第一に考えさせていただき、1月27日(木)・28日(金)に予定していた、国立代々木競技場 第一体育館での公演を4月29日(金・祝)及び、30日(土)に延期とさせていただきました。

延期とさせていただいたものの、バンドメンバー、コンサートスタッフ、そしてすでに押さえている会場が存在するということは、そのままライブが開催できる状況でもあります。

それは別の表現をすると、ライブは延期になったものの、〈音楽で生きる人達〉と〈音楽を発信できる場所〉が残った、ということでもありました。

福山はここまでの全国ツアー開催を通じて、毎公演ごとに「ライブをやらせていただけてることで生き返った気分です。そして心身共に健康になっています!」とMC中に感想を述べ、“音楽を奏でること”や、“ライブでオーディエンスと共に作り上げる興奮と感動”が、自身の生活にとってどれほど重要な意味を持っているのかを再確認してきました。

福山はこのライブのタイトルを『裸の音』と命名しました。

「ライブを予定していた日に、最強のメンバーと最強のスタッフと共に、音楽そのものを楽しみたい。そして、そこで音楽が生み出される全ての瞬間を包み隠さずお届けしたい。言うなれば“裸の音”を」。

ミュージシャンとしての初期衝動のままに走り出した今回の企画。今回のオンラインライブのセットリストは、現在開催中の『WE’RE BROS. TOUR 2021-2022 “Promise for the Future”』とは、全く異なる楽曲群で構成する内容を予定しております。

福山の構想は、全国アリーナツアーのステージセットではなく、“国立代々木競技場 第一体育館のアリーナのど真ん中に、バンドセットや音響、照明機材などを配置し、心から音楽を楽しむ姿、音楽が生まれてくる瞬間を生中継する”、というもの。

また初の試みとして、“会場でのライブリハーサルの模様も生中継し、「ライブが創られていく過程」その全てを公開”する。

「プレイヤー達が音楽を奏でることを楽しむ」、「ライブが創り上げられる過程を包み隠さず見せる」という、まさにライブ制作現場の“ドキュメンタリーの生中継”となる今回のオンラインライブ。

開催が決定したのは配信の4日前。

いつものライブでは決して観ることのできない『裸の音』を、皆様に体験していただければと思います。

