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長唄三味線の杵屋浄貢氏死去 人間国宝
杵屋 浄貢氏（きねや・じょうぐ＝歌舞伎長唄三味線演奏家、長唄杵巳流七代目家元、人間国宝、本名宮沢雅之...
1月25日
ソニー、ディランさんの原盤取得 「天国への扉」含め２２０億円超
【ロサンゼルス共同】ソニー・ミュージックエンタテインメントは２４日、２０１６年にノーベル文学賞を受賞...
書籍が１５年ぶり販売額増 昨年、紙出版全体は１７年連続減
紙の出版物（書籍と雑誌の合計）の２０２１年推定販売額は１兆２０８０億円と２５日、出版科学研究所（東京...
無人運航実験のコンテナ船到着 福井から２７０キロ、鳥取へ
日本財団などが２０２５年の実用化を目指して無人運航の実証実験をしているコンテナ船が２５日朝、鳥取県境...
韓国もオミクロン主流化 感染者、初の８千人台
【ソウル共同】韓国政府は２５日、新型コロナウイルスの２４日の感染者が８５７１人に上ったと発表した。１...
１１月の給与確報、０・８％増 厚労省の毎月勤労統計、上方修正
厚生労働省は２５日、２０２１年１１月の毎月勤労統計調査（従業員５人以上）の確報値を発表し、基本給や残...