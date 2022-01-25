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川村エミコさんコロナ感染　症状はなく自宅療養

2022年1月25日 13時14分 (1月25日 13時32分更新)
　お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコさん（４２）が新型コロナウイルスに感染したと所属事務所が２５日、発表した。ＰＣＲ検査で陽性と判明した。症状はなく、自宅療養しているという。

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