日本人メンバー4人を含む12人組ボーイズグループTREASURE

BIGBANGやBLACKPINKらが所属するYGエンターテインメント所属の12人組ボーイズグループ・TREASUREが、1年ぶりとなる日本1stミニアルバム『THE SECOND STEP : CHAPTER ONE』を3月23日にリリースすることが決定した。

本作は、韓国で2月15日にリリースする『THE SECOND STEP : CHAPTER ONE -KR EDITION-』の日本盤アルバム。韓国ではトラックリストも明かされていない中、韓国では約8日間で予約販売数が60万枚を突破しているといい、1年ぶりのカムバックへの期待値の高さを伺わせている。

日本盤には全編日本語バージョンが収録されるほか、DVD/Bru-rayには新作ミュージックビデオやメイキングをはじめ、アニメ『ブラッククローバー』エンディングテーマに起用された初の日本オリジナル楽曲「BEAUTIFUL」のMVやメイキングも。ほかに、smash.コンテンツや日本エクスクルーシブパフォーマンス映像などを初収録したトータル約2時間におよぶ映像が盛り込まれる。

すべての形態の初回特典として、オンラインサイン会やオンラインMeet & Greetなどが当たる応募抽選特典シリアルアクセスコードを封入。各CDショップやECサイトでもそれぞれ限定特典が用意されている。

■JAPAN 1st MINI ALBUM『THE SECOND STEP : CHAPTER ONE』収録内容

▽CD

トラックリストは今後発表

※全編日本語楽曲収録予定

▽DVD / Blu-ray

・リードトラック MUSIC VIDEO

・リードトラック MUSIC VIDEO BEHIND THE SCENES

・BEAUTIFUL MUSIC VIDEO

・BEAUTIFUL BEHIND THE SCENES

・MY TREASURE -PERFORMANCE VIDEO(TV EDIT)-

・BOY -PERFORMANCE VIDEO(TV EDIT)-

・BEAUTIFUL RECORDING BEHIND THE SCENES

・BEAUTIFUL MUSIC VIDEO -VERTICAL VER.-

・MY TREASURE ワンテイクパフォーマンスビデオ

・MY TREASURE REPLAY DANCE CHALLENGE

・MY TREASURE SPEED DANCE CHALLENGE

・MMM ROCK VER. REPLAY DANCE CHALLENGE

・MMM ROCK VER. SPEED DANCE CHALLENGE

・FIGHTING TREASURE(MORNING)

・FIGHTING TREASURE(DAYTIME)

・FIGHTING TREASURE(NIGHT)

・FIGHTING_TREASURE メイキング

・ハッピートレジャークッキング

・モグモグトレジャー(たこ焼き)

・モグモグトレジャー(ラーメン)

・トレジャーグルメツアー2021

収録予定

