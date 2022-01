俳優で歌手の菅田将暉が、2020~21年のリリース曲を収録したアルバム『菅田将暉 2020-21 SONGS「COLLAGE」』を3月9日にリリースすることを決定した。

収録曲は、ストリーミング再生数約2億回の大ヒットとなった映画『STAND BY ME ドラえもん 2』主題歌「虹」、日本テレビ×Hulu共同製作ドラマ『君と世界が終わる日に』主題歌「星を仰ぐ」、最新シングルでTBS系日曜劇場『日本沈没-希望のひと-』主題歌「ラストシーン」に加え、著名人とのコラボ楽曲「サントラ」(Creepy Nuts)、「Keep On Running」(OKAMOTO’S)、「サンキュー神様」(中村倫也)、「糸」(石崎ひゅーい)、「うたかた歌」(RADWIMPS)の全8曲。

完全生産限定盤(CD+オリジナルTシャツ+紙ジャケット+オリジナル封筒+ステッカーセット)、初回生産限定盤(CD+Blu-ray+紙ジャケット+ステッカーセット)、通常盤(CD)の3形態で、完全生産限定盤には、菅田が監修したオリジナルTシャツが同梱される。初回生産限定盤の付属Blu-rayには、『菅田将暉 Music Video Collection』と題して、デビュー曲「見たこともない景色」からのMVを集約する。

■菅田将暉2020-2021 SONGS 『COLLAGE』収録曲

01. 虹

02. サンキュー神様(菅田将暉×中村倫也)

03. Keep On Running(菅田将暉×OKAMOTO’S)

04. 星を仰ぐ

05. ラストシーン

06. 糸(菅田将暉×石崎ひゅーい)

07. サントラ(Creepy Nuts×菅田将暉)

08. うたかた歌(RADWIMPS feat. 菅田将暉)

