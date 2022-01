7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが今春リリース予定の2ndシングル(タイトル未定)から収録曲「Brave Generation」が1月31日に先行配信されることが決まり、24日深夜放送のJ-WAVEレギュラー番組『SPARK』(毎週月曜 深0:00~1:00)でオンエア解禁された。あわせて最新のアーティスト写真も公開した。

「Brave Generation」は、JFL系列ラジオ局(FM NORTH WAVE/J-WAVE/ZIP-FM/FM802/CROSS FM)が全国5都市から発信する合同企画『JFL presents FOR THE NEXT 2022』オリジナルテーマソング。次世代を担う全国各地の「NEXT GENERATION」アーティストと、これからの日本の未来を担っていく「NEXT GENERATION」を『音楽の力で、音楽と共に、応援したい!』という強い思いのもと、「SONG FOR THE NEXT GENERATION」をテーマに、BE:FIRSTが今年1発目の新曲としてリリースする。

コロナ禍で先行きの見えない時代で、もがきながらも前に進む若い世代の背中を押し、鼓舞する歌詞とメロディーを、同世代のラッパー・Novel Coreと、所属レーベルBMSG代表のSKY-HIが書き下ろし。プロデューサー・KMの歪んだギターリフとエレクトリカルなシンセ音が響くオルタナティブなトラックの乗せた、エモーショナルなファイトソングとなっている。

『FOR THE NEXT』では、3月4日に東京・LINE CUBE SHIBUYAでライブイベント『LIVE FOR THE NEXT』を開催。テーマソングを担当するBE:FIRST、SKY-HI、レーベルメイトのNovel CoreとAile The Shotaが出演。「BMSG」アーティストが集結し、それぞれのステージに加え、ここでしか見ることのできないコラボレーションも実現する。

■『JFL presents LIVE FOR THE NEXT 2022』

日時: 3月4日(金) 午後7時開演

会場:LINE CUBE SHIBUYA

出演:SKY-HI/Novel Core/BE:FIRST/Aile The Shota

