ニッポン放送では、24日から28日の5夜連続でBTSの魅力に迫る特別番組『BTSマイ・ベスト・リクエスト』(後8:00)を生放送。初日は、ドランクドラゴンの塚地武雅が担当した。

番組は塚地の「ARMY(BTSのファン)の皆さん、こんばんは!」という第一声と同時に、リスナーからのリクエスト曲「N.O」で幕を開けた。12月の出演時は渾身のセットリスト(以下、セトリ)を紹介した時に思わず涙ぐんだ塚地だが、この日もキャップにタオル、首にバンダナとBTSグッズに身を包み「本当にライブに参戦する感覚で来ました」と話し、オープニングからBTS愛あふれるノリノリな様子を見せた。

「FAKELOVE」に続き、オンエアされたリスナーからのリクエスト曲は「Jamais Vu」「Don’t Leave Me」の2曲。この2曲は前回の5日間の特番でもかかってない曲で、塚地は「すごい。それでこんなに強い曲が2曲も残っていたんだ」とBTSの楽曲の持つ幅の広さや懐の深さについて感動した。リスナーから「前回の放送で塚地さんがBTSのファンと知り、熱い塚地さんを聴いてファンになりました」というメールが紹介されると、塚地は「同じ気持ちですから。皆さんで(BTSについて)話したいですよね」と応えた。

今回の特番の目玉はBTSが持つ名曲の数々から5人のパーソナリティたちが5日間で『夢のライブセットリスト』を作り上げていく企画。初日となる塚地はライブの幕開けを飾る5曲ということで、塚地は『Dope』『DNA』『I`m Fine』『So What』『00:00(Zero)O’Clock』の5曲を選曲した。前回のセトリを作ったときとは違う、全体構成を考えて作らなければならない今回のミッションに「苦しみました」と話した。

今回のセトリについて「ライブの始まりの5曲ですからノリのいい、ぶちあげたいナンバー」と説明し、5曲を聴き終えた塚地は「放心状態になりましたね」と語っていた。番組ではその後も次々とリスナーから寄せられたBTSのリクエスト曲などを次々とオンエア。1時間50分で18曲もの楽曲をオンエアし、世界で活躍するBTS、彼らの音楽だけをかけるリクエスト番組第2弾の初日は幕を閉じた。

番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。2日目以降は、古家正亨、宮崎美穂(AKB48)、磯野貴理子、斎藤司(トレンディエンジェル)が担当する。

■オンエアリスト

M1. N.O

M2. FAKE LOVE

M3. Jamais Vu

M4. Don’t Leave Me

■塚地が選ぶ『夢のライブリスト』5曲

M5. Dope

M6. DNA

M7. I`m Fine

M8. So What

M9. 00:00(Zero O’Clock)

M10. Awake

M11. 21st Century Girl

M12. Silver Spoon

M13. Just One Day

M14. Dimple

M15. My Time

M16. Airplane pt.2

M17. Like

M18. Stay

