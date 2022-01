ロックバンド・T-BOLANが、通算6枚目のオリジナルアルバム『愛の爆弾=CHERISH ~アインシュタインからの伝言~』を3月14日にリリースすることが決定した。前作『LOOZ』(1993年12月発売)から実に28年3ヶ月ぶりのオリジナルアルバムとなる。

今作のテーマとなっている「愛の爆弾」は、多くの物理学の理論を提唱してきた20世紀最大の科学者・アルベルト=アインシュタインが晩年、娘のリーゼルにあてたと言われる手紙に出てくるキーワード。諸説あるものの、その手紙の中で「愛は何もかもすべてを超越する能力がある」と記されている。

かつてその手紙を読んだT-BOLANのボーカル・森友嵐士は、コロナ禍の時代にこそ「このメッセージを伝えたい」と思い、本作を制作。アインシュタインの誕生日の3月14日ににリリースし、ジャケットでは、アインシュタイン直系の一族、マーク=アインシュタイン氏が登場し、有名な舌出し写真を再現した。奇遇にもマーク氏は森友の釣り仲間で、ジャケットのモデルとなることを快諾してくれたという。

ミュージックビデオは、自身初のアニメーションによるリリックビデオ。アインシュタインが娘にあてたメッセージを模したストーリー仕立てとなっている。

森友は「90年代に俺たちの音楽を聴いてくれたみんなが、『やっぱT-BOLAN、期待うらぎらないよね』って感じてくれる作品に仕上がっています。あの頃、一枚でも俺たちの曲を手にしてくれた全てのみんなに、そして俺たちを知らない世代のみんなにも今届けたい、俺たちからの『愛の爆弾』です」と自信をみなぎらせている。

アルバム発表と同時に、「T-BOLAN『愛の爆弾 PROJECT▽MESSAGE FROM アインシュタイン』LIVE TOUR 2022」(▽=ハート)ツアーの第1弾スケジュールも発表された。4月15日の千葉・成田市国際文化会館を皮切りに、4月23日の京都・舞鶴市総合文化会館 大ホール、5月1日の神奈川・神奈川県民ホールと続き、今後も随時発表される。

■T-BOLAN 森友嵐士コメント

28年ぶり6枚目のオリジナルアルバムが完成しました。

充実した制作期間を経て、今、やり切った気持ちでいっぱいです。

この作品は天才物理学者アインシュタインが、俺たちに残してくれた伝言、

人類が持つ最大のチカラ『愛の爆弾』をテーマとして創りあげたメッセージアルバムです。

俺たちT-BOLANの『愛の爆弾』13曲が詰まっています。みんなの愛へと繋がりますように。

90年代に俺たちの音楽を聴いてくれたみんなが、「やっぱT-BOLAN、期待うらぎらないよね」って

感じてくれる作品に仕上がっています。

あの頃、一枚でも俺たちの曲を手にしてくれた全てのみんなに、そして俺たちを知らない世代のみんなにも

今届けたい、俺たちからの『愛の爆弾』です。

ライブでみんなと盛り上がれる日を楽しみにしてる。カラオケでも楽しんでもらえたら嬉しいよ。

是非聴いてください。

■『愛の爆弾=CHERISH ~アインシュタインからの伝言~』収録曲

01. A BRA CADA BRA ~道標~

02. NO CONTROL ~警告~

03. 愛の爆弾=CHERISH ~アインシュタインからの伝言~

04. ずっと君を

05. 祈りの空

06. 京恋唄

07. Re:I

08. 俺たちのストーリー

09. ひとつの空 -no rain no rainbow-

10. 声なき声がきこえる

11. Crazy Me Crazy U

12. My life is My way 2020

13. ありがとうのうた ~あいのたね~

関連キーワード 音楽