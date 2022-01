スマートフォン向けアプリゲーム『アイドリッシュセブン』に登場する7人組グループ・IDOLiSH7による初の単独ライブ『IDOLiSH7 LIVE BEYOND “Op.7”』が、22日・23日にさいたまスーパーアリーナで開催され、公式レポートが到着した。

本公演に出演したのは、作中でキャストを務める小野賢章(七瀬陸役)、増田俊樹(和泉一織役)、白井悠介(二階堂大和役)、代永翼(和泉三月役)、KENN(四葉環役)、阿部敦(逢坂壮五役)、江口拓也(六弥ナギ役)の7人。

会場が暗くなると、スクリーンにオープニング映像が映し出され、「DiSCOVER THE FUTURE」のメロディとともに、この楽曲のMVで使用された白い衣装を身にまとったIDOLiSH7が登場。息のあったダンスパフォーマンスと七色に輝くステージで、ファンの視線を一瞬で釘付けにした。

DAY1では2曲目に「Perfection Gimmick」が披露され、アニメ映像とシンクロした圧巻のパフォーマンス。続くMCでは、IDOLiSH7らしい個性的な自己紹介でファンの笑顔を誘い、初めは緊張の胸の内を語っていたキャストも、DAY2ではキャスト同士の仲睦まじい掛け合いで場を和ませるなどリラックスした表情を見せた。

ライブ終盤、雪の降り注ぐ城を背景に、疾走感のある「Mr.AFFECTiON」で会場の雰囲気を一変させると、DAY1には「MEMORiES MELODiES」と「ナナツイロ REALiZE」を2曲続けて披露。MVと連動した演出や振り付けに、ファンは精一杯ペンライトや拍手で感動を伝えた。

ライブ本編のラストナンバーは「WiSH VOYAGE」。配信映像では会場に広がった青空を飛行機が飛び立ち、大きな虹がかかる演出が加えられた。最後まで歌いきると、キャストは会場・ライブビューイング・配信など、さまざまな形でライブを見てくれたすべてのファンに感謝を告げてステージを去った。

アンコールでは、グッズTシャツ姿で現れた7人。「Everyday Yeah!」のほか、『アイドリッシュセブン Third BEAT!』第2クールのオープニング主題歌「WONDER LiGHT」を初披露。DAY2ラストのMCでは、キャスト一人ひとりが自分の言葉で思いを語り、IDOLiSH7のデビュー曲「MONSTERGENERATiON」でライブを締めくくった。

【「IDOLiSH7 LIVE BEYOND “Op.7”」セットリスト】

2022.1.22 (sat) DAY 1

01. DiSCOVER THE FUTURE

02. Perfection Gimmick

03. Boys & Girls

04. Dancing∞BEAT!!・THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING!・NATSU☆しようぜ!

05. ハツコイリズム

06. THE POLiCY

07. NAGISA Night Temperature

08. 未来絵 / MEZZO" [四葉 環 (CV.KENN)、逢坂壮五 (CV.阿部 敦)]

09. Forever Note / MEZZO" [四葉 環 (CV.KENN)、逢坂壮五 (CV.阿部 敦)]

10. 解決ミステリー / 和泉一織 (CV.増田俊樹)、七瀬 陸 (CV.小野賢章)

11. My Friend / 二階堂大和 (CV.白井悠介)、和泉三月 (CV.代永 翼)、六弥ナギ (CV.江口拓也)

12. Everything is up to us

13. Sakura Message

14. Mr.AFFECTiON

15. MEMORiES MELODiES

16. ナナツイロ REALiZE

17. WiSH VOYAGE

18. Everyday Yeah!

19. WONDER LiGHT

20. MONSTER GENERATiON

2022.1.23 (sun) DAY 2

01. DiSCOVER THE FUTURE

02. RESTART POiNTER

03. Boys & Girls

04. Dancing∞BEAT!!・THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING!・PARTY TIME TOGETHER -Winter remix-

05. ハツコイリズム

06. THE POLiCY

07. NAGISA Night Temperature

08. 未来絵 / MEZZO" [四葉 環 (CV.KENN)、逢坂壮五 (CV.阿部 敦)]

09. Forever Note / MEZZO" [四葉 環 (CV.KENN)、逢坂壮五 (CV.阿部 敦)]

10. 解決ミステリー / 和泉一織 (CV.増田俊樹)、七瀬 陸 (CV.小野賢章)

11. My Friend / 二階堂大和 (CV.白井悠介)、和泉三月 (CV.代永 翼)、六弥ナギ (CV.江口拓也)

12. Everything is up to us

13. Sakura Message

14. Mr.AFFECTiON

15. Viva! Fantastic Life!!!!!!!

16. ナナツイロ REALiZE

17. WiSH VOYAGE

18. Everyday Yeah!

19. WONDER LiGHT

20. MONSTER GENERATiON

関連キーワード アニメ