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辻元清美氏を参院比例に擁立へ　立憲民主

2022年1月23日 23時34分 (1月23日 23時49分更新)
　立憲民主党前副代表で元衆院議員の辻元清美氏

　立憲民主党前副代表で元衆院議員の辻元清美氏

　立憲民主党は今年夏の参院選比例代表に、元衆院議員の辻元清美前副代表（６１）を擁立する方針を固めた。党関係者が２３日、明らかにした。昨年の衆院選で大阪１０区から立候補したが、落選した。
　辻元氏は１９９６年衆院選で社民党から立候補し初当選。旧民主党政権で首相補佐官、立民で副代表などを歴任した。党内有数のリベラル系論客として知られる。

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