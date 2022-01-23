岐阜県美濃加茂市長選は２３日午後８時に投票が締め切られ、本社が行った出口調査の情勢などから、前市長の藤井浩人氏（３７）＝無所属＝が、現市長の伊藤誠一氏（６５）＝自民、公明推薦、無所属＝を破り、４回目の当選を確実にした。

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美濃加茂市長選2022