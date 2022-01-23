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子育て家事支援制度を新設へ 親の重い負担減、孤立防止
政府は、社会福祉法人やＮＰＯ法人などに業務委託し、子育て家庭を訪れて料理や掃除といった家事を支援する...
1月23日
一層気を引き締める―与党 コロナ対応に失望感―野党
与党は２３日、共同通信社の全国電話世論調査で、内閣支持率が５５・９％に低下したことに関し「新型コロナ...
内閣支持率４ポイント低下５５％ 新変異株で８９％が会食自粛
共同通信社が２２、２３両日実施した全国電話世論調査によると、岸田内閣の支持率は５５・９％で、昨年１２...
立民、西村幹事長がコロナ感染 無症状で自宅待機
立憲民主党は２３日、西村智奈美幹事長が新型コロナウイルスに感染したと発表した。現時点では無症状で、自...
沖縄・名護市長選、投票始まる 辺野古争点に現職と新人争う
任期満了に伴う沖縄県名護市長選は２３日、投票が始まった。米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移...
連合、参院選支援政党も明記せず 立民幹部に困惑
連合がまとめた夏の参院選基本方針の素案で、共産党と協力する候補を推薦しない意向を示していたことに加え...
1月22日