脚本家・宮藤官九郎、俳優・阿部サダヲやらが所属する7人組パンクコントバンド「グループ魂」が21日、東京・中野サンプラザでワンマンライブ『一年ぶりの再結成!中野サンプラザ』を開催。2020年末、解散と2022年新春の再結成を同時発表したグループ魂が、予告どおりに再結成した。

約3年半ぶりとなるワンマンライブのオープニングでは、ステージの両脇からバイト君(大道具/村杉蝉之介)と港カヲル(MC/皆川猿時)が姿を現し、幕が振り落とされると、破壊(Vo/阿部サダヲ)、暴動(Gt/宮藤官九郎)、小園(Ba/小園竜一)、石鹸(Dr/三宅弘城)、遅刻(Gt/富澤タク)も登場。破壊が「魂」「再」と書かれたスリッパを打ち鳴らし、代表曲「ペニスJAPAN」からライブはスタートした。

メンバーあいさつで石鹸は「“解散ドッキリ”から約1年ぶり、このときを待ってました」と早くも男泣き。さらに破壊、暴動、バイト君が27年前、初めてのイベントで披露したネタを再現すると、会場からは大きな拍手が沸き起こった。

ゲストとして荒川良々が登場すると、破壊、暴動、石鹸とともに1stアルバム『GROOPER』(1999年)に収録されたコントのリメイク版を披露。最後にポリスに扮した港カヲル、バイト君が荒川を職質するシーンから、「職務質問」につなげた。

中学生に扮した港カヲルが記者として取材する「皆川スポーツ」では、破壊とともにゲストの峯田和伸(銀杏BOYZ)がサプライズ登場した。峯田と港カヲルがケンカをはじめ、「もっとこいよ!」と煽り合うなか、峯田が作曲を手がけたパンクナンバー「モテる努力をしないとモテないゾーン」を披露した。

峯田は「再結成おめでとうございます! 宮藤さん、僕が寂しいときにいつも連絡をくれてありがとうございます。いつか恩返しします」と祝福と感謝を伝えると、暴動は「(『モテる努力をしないとモテないゾーン』の)レコーディングに峯田くんが来てくれて、“ちょっと歌ってもらえますか?”って歌ってもらったテイクをそのままCDに入れました」と制作秘話を明かすと一幕も。破壊と峯田は「君にジュースを買ってあげる」を歌い、貴重なデュエットで観客を喜ばせた。

アンコールでは、破壊扮する歌舞伎俳優“九代目中村屋華左衛門”が司会を務め、観客に豪華プレゼントを進呈するゲームコーナーで楽しんだ。「こんな時期に、こんなに集まってくれて。いつになるかわからないけど、またやりたいね」という破壊の言葉に、会場は割れんばかりの拍手に包まれた。ラストは、中年男性の恋愛願望を歌い上げた「痛風だけど恋愛したい」、バンドのテーマソングともいえる「TMC」で締めくくった。

このライブの模様は、きょう23日午後11時59分までアーカイブ配信が行われ、期間中は何度でも視聴できる。チケット販売は午後8時まで。

■グループ魂『一年ぶりの再結成!中野サンプラザ』セットリスト

01. ペニスJAPAN

02. アイサツはハイセツよりタイセツ

03. モテる努力をしないでモテたい節

04. サ!セ!テ!イタダイテマス

05. ケーシー高峰

06. Over 30 do the 魂

07. Over 50 めんどくさい

08. 職務質問

09. 欧陽菲菲

10. さかなクン

11. High School

12. ラーメン二郎

13. 押忍!てまん部

14. チャーのフェンダー

15. モテる努力をしないとモテないゾーン

16. 君にジュースを買ってあげる▽(▽=ハート)

17. いわきアンモナイト音頭~いわき兄弟~

18. それでも生きなきゃ死んじゃう音頭

19. もうすっかりNO FUTURE!

【アンコール】

20. 痛風だけど恋愛したい

21. TMC

