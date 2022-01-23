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米大使館員家族に退避命令　ウクライナ、米報道

2022年1月23日 01時32分 (1月23日 01時57分更新)
　【ワシントン共同】米ＦＯＸニュースは２２日、米国務省が在ウクライナ大使館員の家族に対し、２４日にも国外へ退避を始めるよう命じたと報じた。国境付近でロシアとの緊張が高まっているための措置。
　当局者の一人は、国務省が一般の米国人に対しても民間機での退避を近く促す見通しを明らかにした。　

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