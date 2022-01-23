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ドイツ最大野党党首にメルツ氏 メルケル氏活躍の保守勢力
【ベルリン共同】ドイツのメルケル前首相が長年党首を務めた同国最大野党の保守、キリスト教民主同盟（ＣＤ...
1月22日
米欧がウクライナ軍事支援 ミサイルなど、ロシア反発必至
【モスクワ共同】在ウクライナ米国大使館は２２日、ツイッターで米国からの軍事支援物資が首都キエフに到着...
ブレア元英首相に最高勲章 撤回要求に百万人超署名
【ロンドン共同】１９９７～２００７年に英首相を務めたトニー・ブレア氏へ歴代首相に与える最高勲章が贈ら...
台北に蒋経国元総統の図書館 蔡氏「台湾守る」共通認識
【台北共同】台湾の蒋介石の息子で、１９８８年に死去した元総統、蒋経国の図書館が台北市の住居跡に設立さ...
マハティール元首相が再入院 マレーシア、集中治療室で治療
【クアラルンプール共同】マレーシアのマハティール元首相（９６）は２２日、再び国立心臓センターに入院し...
トンガ政府、負傷者１４人と発表 国民８４％に被害と推定
【シドニー共同】トンガ政府は２１日、大規模噴火と津波に関する２回目の公式発表を行い、負傷者が計１４人...