１軍スタートの小園

DeNAは22日、沖縄で2月1日から行う春季キャンプの1、2軍振り分けを発表した。ドラフト1位の小園健太投手（18）＝市和歌山高＝のほか、昨年は2軍スタートだった山崎康晃投手（29）、桑原将志外野手（28）が1軍となる。新型コロナウイルスの陽性判定を受けた佐野恵太外野手（27）も1軍の予定。

新入団のブルックス・クリスキー投手（27）選手、ハンセル・マルセリーノ投手（19）の来日は未定。

【1軍：宜野湾キャンプ】2月1日～27日

〈投手〉

東克樹、伊勢大夢 、石田健大、徳山壮磨（新入団）、大貫晋一、三嶋一輝、小園健太（新入団）、山崎康晃、坂本裕哉、今永昇太、浜口遥大、上茶谷大河、三浦銀二（新入団）、三上朋也、F．ロメロ、 M．ピープルズ、田中健二朗、砂田毅木、京山将弥、E．エスコバー

〈捕手〉

戸柱恭孝、伊藤光、益子京右、山本祐大

〈内野手〉

牧秀悟、藤田一也（新入団）、森敬斗、大和、柴田竜拓、宮崎敏郎、知野直人、N．ソト

〈外野手〉

大田泰示（新入団）、桑原将志、佐野恵太、神里和毅、T．オースティン、楠本泰史、細川成也、梶原昂希（新入団）

【ファーム：嘉手納キャンプ】2月1日～26日

〈投手〉

阪口皓亮、入江大生、平田真吾、松本隆之介、櫻井周斗、深沢鳳介（新入団）、池谷蒼大、浅田将汰、高田琢登、中川虎大、宮国椋丞、有吉優樹、平良拳太郎、宮城滝太、石川達也、加藤大、Y．ディアス、スターリン

〈捕手〉

高城俊人、嶺井博希、東妻純平、東出直也（新入団）

〈内野手〉

伊藤裕季也、倉本寿彦、粟飯原龍之介（新入団）、田中俊太、小深田大地、田部隼人、山下幸輝

〈外野手〉

宮本秀明、蝦名達夫、関根大気、勝又温史、村川凪（新入団）、大橋武尊（新入団）